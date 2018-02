Alle nennen ihn Melgo. Seit 13 Jahren lebt der 55-Jährige mit Unterbrechungen in verschiedenen Bauwagen. Der athletische Mann mit den graumelierten Haar hat ein Auge fürs Detail. Plastische Ornamente zieren die Decke seines Wagens. Der Schlafalkoven ist gemütlich - eine Mischung aus Gelsenkirchener Barock und Steampunk. Zirkuswagenromantik. "Das Wohnen im Wagen bedeutet für mich Freiheit, eine gewisse Form von Verantwortungslosigkeit, auch wenn sich das seltsam anhört. Ich habe mein ganzes Leben lang Häuser gebaut. Und je mehr du besitzt, umso mehr besitzt dich." Wenn Melgo spricht, lugen Tattoos unter den Ärmeln seines Kapuzenpullis hervor. Melgo bewohnt auf dem Wagenplatz in Jena-Löbstedt einen ausgedienten Pferdetransporter. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Selbstgewähnte Postadresse

Idyllisch an der Saale in Jena-Löbstedt steht ein dutzend Wagen. Die meisten wurden einmal als Bau- und Zirkuswagen gebaut. Alle sind bewohnt. Alle wurden individuell gestaltet. Und alle Wagen sind nur geduldet. Seit einem guten Jahr sind die Bewohner hier - Menschen auf der Suche nach einem selbstbestimmten Leben abseits der hohen Mieten in Jena. "Rad-Aue" nennen sie ihr Refugium auf städtischem Grund. Die Adresse "Am Steinbach 16" haben sich die Wagenbewohner selbst gegeben. Die Post muss schließlich irgendwie ankommen.

Doch mit der Idylle könnte es bald vorbei sein. Ende Februar läuft die Duldung der Stadtverwaltung aus. "Wir werden nicht auf Konfrontation gehen, hoffen aber darauf, dass eine Lösung gibt. Auf einem Ausweichstandplatz, vorübergehend woanders oder vielleicht auch noch eine Zeitlang hier", sagt Melgo. Er sitzt in der Sonne auf der breiten Rampe seines neuen Wohnwagens. Der seitliche Zugang erinnert daran, dass hier früher Pferde in den Wagen geführt wurden. Melgo hat auf einen ehemaligen Pferdetransporter mit Führerhaus umgesattelt. Er hatte es satt, dass er bei einem Umzug immer einen Traktor vor seinen Bauwagen spannen musste. Jetzt kann das mobile Haus aus eigener Kraft fortbewegt werden. 12 mobile Behausungen stehen derzeit auf dem Wagenplatz in Jena-Löbstedt. Bildrechte: MDR/Anke Preller

600 Unterschriften gesammelt

Dabei sind die Wagenplatzbewohner gar keine richtigen Nomaden. Sie würden lieber für eine Weile bleiben. Das Ende der Duldung vor Augen, haben sie Oberbürgermeister Albrecht Schröter (SPD) einen Einwohnerantrag überreicht. Dazu eine Unterschriftensammlung. 300 Unterschriften werden benötigt, damit sich der Stadtrat mit einem Antrag beschäftigt. Mehr als 600 Unterschriften haben die Wagenbürger zusammenbekommen. Und sie wollen nicht bloß eine zeitweilige Lösung. Sie träumen von einem großen Wagenplatz als Jenaer Institution.

Angesichts der Entwicklung des Mietspiegels in der Saalestadt ist dieser Wunsch nur allzu verständlich. Wenn es nach den Wagenbürgern ginge, muss ein neuer Wagenplatz bestimmte Kriterien erfüllen. Größer muss er werden, aber vor allem braucht er eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Denn die Bewohner des Wagenplatzes sind keine "Hartzer", wie gern mal behauptet wird. Alle haben täglich in Jena zu tun. Einige studieren, es gibt einen Lehrer, einen Erzieher, einen Installateur. Normale Jenaer Bürger also - nur wohnen sie etwas anders. "Für lasterhaftes Wohnen": Transparent an einem der Wagen. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Zuerst hatten die Nachbarn Vorurteile

Oberbürgermeister Schröter hatte ihnen den Standort vor einem Jahr quasi persönlich zugewiesen. Damit hatte er sich nicht nur Freunde gemacht, insbesondere im Ortsteilrat von Löbstedt. Deren Mitglieder fühlten sich bei der Entscheidung übergangen. Gerüchte kamen auf, die Wagenbewohner würden Unrat und Fäkalien in die Saale verklappen. Melgo zeigt auf das Dixi-Klo neben dem Holzschuppen. Davor stehen herkömmliche Mülltonnen aus Plastik. Schwarz, gelbe und blaue. "Einmal in der Woche wird die Toilette von der Mietfirma gelehrt. Selbstverständlich trennen wir unseren Müll. Wir zahlen ganz normal Entsorgungsgebühren, so wie jeder andere in Jena auch", erklärt Melgo. Auch Pacht würden die Bewohner an die Stadt zahlen, wenn die den Platz dauerhaft dafür legalisieren würde.

Albrecht Schröter ist der Wagenplatz grundsätzlich sympathisch. "Ich stehe zu diesen Leuten. Ich finde es unterstützenswert. Ich möchte gern, dass wir eine Lösung finden. Nächste Woche wollen wir uns im Hauptausschuss ernsthaft mit dieser Frage befassen. Und der Weg könnte sein, dass sich der Hauptausschuss für eine Duldung ausspricht. Das ist dann eine politische, weniger eine rechtliche Frage", sagt er MDR THÜRINGEN.

Jenas Flächennutzungsplan müsste geändert werden