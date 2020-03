Jetzt, mit 68 Jahren lebt er in einer kleinen Neubauwohnung in Jenas Osten mit fantastischem Blick auf die Innenstadt. Dass sich die Stadt in den letzten zwanzig Jahren von den wirtschaftlichen Umstrukturierungen der Nachwendezeit so gut erholen konnte, ist auch das Verdienst des besonnenen Finanzdezernenten Frank Jauch. Hoffnung gesetzt in "neue" Parteien Für die Volkskammer ließ er sich aufstellen, weil er den politischen Verhältnissen Anfang 1990 misstraute: "Man muss ja auch sehen, dass die Strukturen im Osten durch die Blockparteien und durch die SED so gestalteten waren, dass man Sorge haben musste, dass durch eine freie Wahl keine demokratischen Verhältnisse eintreten." Heißt, aus seiner Sicht konnten Wende-Errungenschaften wie Demokratie und Meinungsfreiheit nur verteidigt werden, wenn die neuen Parteien und politischen Strömungen in der Volkskammer den Ton angeben.