2019 starben im Freistaat 20.000 Hektar Wald ab. In diesem Jahr ist es noch dramatischer. Bereits bis Juni sind 40.000 Hektar Wald durch Trockenheit und Schädlinge abgestorben, so der Pressesprecher von Thüringenforst, Horst Sproßmann. Das entspricht etwa sieben Prozent der Waldfläche, die Thüringenforst bewirtschaftet - insgesamt rund 550.000 Hektar.

Das klimabedingte Baumsterben ist längst bei uns angekommen, sagt Henrik Hartmann. Der Wissenschaftler arbeitet am Jenaer Max-Planck-Institut für Biogeochemie. Er engagiert sich seit mehr als zehn Jahren im internationalen Netzwerk "Tree mortality network", das Daten und Wissen zum globalen Baumsterben austauscht. Hartmann hat schon in vielen Teilen der Welt geforscht. Allein im Westen Kanadas und der USA seien in den vergangenen Jahren aufgrund der Klimaerwärmung Millionen Hektar Wald abgestorben. Aber auch die Wälder Sibiriens und Skandinaviens seien betroffen.