Patienten des Universitätsklinikums Jena müssen am Montag mit Einschränkungen rechnen. Anlass ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten aufgerufen hat. Nach Angaben der Gewerkschaft nahmen am Montagmorgen 250 Beschäftigte daran teil. Im Laufe des Tages erwartet Verdi noch etwa weitere 150 Menschen. Darunter sollen unter anderem die Mitarbeiter aus dem OP-Bereich sein. Ausgenommen sind die Ärzte.

Mit dem Warnstreik will Verdi den Druck auf die Leitung der Uniklinik in Jena erhöhen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Katrin Fischer

Der Warnstreik soll von 6 bis 22 Uhr dauern. Der Klinikvorstand versicherte am Freitag in einer Mitteilung, dass die Versorgung von Notfällen jederzeit gewährleistet werde. Mit der Gewerkschaft sei eine Notdienstvereinbarung geschlossen worden, um die Akutversorgung von Patienten zu sichern. Beeinträchtigungen könne es aber bei geplanten Untersuchungs- und Behandlungsterminen geben. Die genauen Ausfälle seien nicht genau vorhersehbar. Daher wurden die Patienten gebeten, trotzdem ihre Termine wahrzunehmen.

Am Uniklinikum in Jena sind rund 1.800 Menschen in der Pflege beschäftigt. Bisher gab es drei Verhandlungsrunden zur Frage besserer Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft fordert eine festgelegte Mindestausstattung an Personal sowie Regelungen für einen konkreten Belastungsausgleich. Für kommende Woche seien weitere Gespräche geplant, hieß es. Aus Sicht des Klinikvorstandes hat es in vielen wesentlichen Punkten schon eine Annäherung mit Verdi gegeben: "Der Verhandlungs- und Einigungswille des Vorstandes besteht weiterhin uneingeschränkt."