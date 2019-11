In Jena ist erneut auf eine Straßenbahn geschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, hörte eine 17-jährige Insassin am Montagabend nahe der Haltestelle Sportforum einen lauten Knall. Eine Scheibe splitterte. Die Jugendliche erlitt einen Schock. Die übrigen Fahrgäste blieben den Angaben nach unverletzt.

Womit geschossen wurde, ist noch unklar. Laut einer Polizeisprecherin suchen Ermittler am Dienstag das Umfeld nach weiteren Spuren und dem Projektil ab. Geprüft werde zudem, ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Angriffen gibt. Bereits im Januar und Februar war in Jena auf Straßenbahnen geschossen worden - im Stadtzentrum und in Lobeda-Ost.