Vor über 40 Jahren, 1977, starteten die beiden Raumsonden Voyager I und II mit dem Ziel, die entferntesten Planeten unseres Sonnensystems zu erforschen: Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Dabei lieferten sie atemberaubende Bilder und Erkenntnisse über die äußeren Planeten und ihre Monde. Und die Reise ist noch nicht zu Ende. Inzwischen haben die Raumsonden unser Sonnensystem verlassen und treiben weiter in der Unendlichkeit des Alls. Eine faszinierende Vorstellung für Stefan Harnisch, der dieses ursprünglich in der Ukraine produzierte Ganzkuppel-Programm dem Publikum hier nicht vorenthalten wollte.

Deshalb wurde es in Lizenz erworben und übersetzt. Mit der nun vorliegenden Fassung hofft Harnisch auch andere Planetarien in Deutschland zu begeistern. Ein Überblick über den aktuellen Sternhimmel ergänzt die halbstündige Show. Die beiden Premieren-Vorstellungen am kommenden Mittwoch sind bereits ausverkauft. Ab 24. September ist es dann regelmäßig im Programm.

In einer weiteren Show nimmt sich das Planetarium den beliebten Kinderbuchfiguren der Olchis an. Es wird ein Weltraum-Abenteuer der Olchis erzählt. Am Drehbuch hat der Autor und Illustrator Erhard Dietl, der Schöpfer der kleinen grünen Wesen, die auf einer Müllhalde wohnen, mitgeschrieben. Die Premiere des neuen Kinderprogramms kündigt Jörg Hühn für März nächsten Jahres an.