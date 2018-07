Schlussworte: Beate Zschäpe distanziert sich von NSU-Verbrechen

Der NSU-Prozess in München nähert sich seinem Ende. In ihrem Schlusswort ging die Hauptangeklagte Beate Zschäpe am Dienstag auf Abstand zur rechtsextremen Szene: Rechtes Gedankengut habe für sie "gar keine Bedeutung" mehr, sagte sie in ihrer selbst gesprochenen Aussage vor dem Oberlandesgericht München.

Sie distanzierte sich außerdem von den Verbrechen ihrer Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. "Bitte verurteilen Sie mich nicht stellvertretend für etwas, was ich weder gewollt noch getan habe", sagte sie in der knapp fünf Minuten dauernden Rede. Sie habe keine Kenntnis gehabt, warum die beiden Täter ihre Opfer an den verschiedenen Tatorten auswählten. "Ich entschuldige mich für das Leid, das ich verursacht habe. Die Angehörigen haben mein aufrichtiges Mitgefühl", sagte Zschäpe. Sie bereue außerdem, sich nicht von Uwe Böhnhardt getrennt zu haben.

Urteil im NSU-Prozess am 11. Juli

Am Ende des Prozesses hat sich Beate Zschäpe (Mitte, hier mit zwei ihrer Anwälte) noch einmal von den Verbrechen ihrer Freunde Mundlos und Böhnhardt distanziert. Bildrechte: dpa Die Richter kündigten am Dienstag an, ihr Urteil am 11. Juli zu fällen. Die Hauptverhandlung am Oberlandesgericht München dauert seit mehr als fünf Jahren. Angeklagt sind neben Zschäpe noch vier mutmaßliche Helfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds".



André E. sagte am Dienstag als einziger - wie erwartet - nichts. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu zwölf Jahren, er soll den NSU logistisch unterstützt haben. Ralf Wohlleben fasste sich sehr kurz: Er gab an, "alles was es aus meiner Sicht zu sagen gab, habe ich vorgetragen". Wohlleben wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, der "Kopf" der NSU-Unterstützer gewesen zu sein. Die Anklagebehörde forderte für Wohlleben ebenfalle eine Haftstrafe von zwölf Jahren.