Wegen einer Störung am Stellwerk Weißenfels gibt es am Donnerstagmorgen Probleme im regionalen Bahnverkehr in Thüringen. Auf der Strecke zwischen Naumburg und Jena-Göschwitz fahren seit dem frühen Morgen keine Züge.

Für die Verbindung zwischen Leipzig und Saalfeld wurden in Sachsen-Anhalt Busse eingesetzt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, können sich dadurch auch Abfahrtszeiten anderer Züge verzögern oder Züge ganz ausfallen. Die Störung soll am Vormittag behoben werden.

Auch auf ICE-Strecke von Berlin nach München gibt es derzeit Probleme. So saßen gegen 9 Uhr rund 400 Reisende in einem ICE kurz vor Erfurt fest. Grund ist ein technischer Defekt am Zug, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ein Ersatzzug soll eingesetzt werden. Erst vor zwei Tage hatte ein Stellwerksausfall in Halle (Saale) für massive Verspätungen und Zugausfälle gesorgt.