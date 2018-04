Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 wird es wieder eine direkte Zugverbindung zwischen Jena und Leipzig geben. Das hat Thüringens Verkehrsministerin Birgit Keller (Linke) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Erfurt angekündigt.

Ab dem 9. Dezember soll die Regionalexpresslinie Nürnberg-Bamberg-Jena von und nach Leipzig verlängert werden. Haltepunkte sind laut Keller Naumburg und Weißenfels in Sachsen-Anhalt, die Fahrzeit soll 65 Minuten betragen. Die Expresszüge verkehren dann im Zwei-Stunden-Takt. Sie sind als Ersatz für den Wegfall des Fernverkehrs in Jena gedacht. Keller geht für die Zeit nach 2023 davon aus, dass Jena wieder in das Fernnetz der Deutschen Bahn aufgenommen werde.