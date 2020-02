Kahla-Porzellan Günther Raithel für Lebenswerk ausgezeichnet

Günther Raithel lebt inzwischen seit fast 30 Jahren in Thüringen. Bildrechte: Fotostudio Arlene Knipper

1993 erfährt Raithel von der Insolvenz einer Porzellanfabrik im thüringischen Saaletal. Er übernimmt erst die Mehrheit mit 51 Prozent und später zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn 100 Prozent des heutigen Familienunternehmens Kahla. Für diese Aufgabe zieht die Familie in die nahegelegene Technologiestadt Jena.



Die Inhaberfamilie Raithel investiert bis zum heutigen Zeitpunkt mehr als 35 Millionen Euro in das Porzellanwerk in Kahla, holt Preise nach Thüringen und sichert fast 300 Arbeitsplätze. In mehr als 60 Ländern wird das Thüringer Geschirr inzwischen benutzt. 2005 übergibt Günther Raithel die Geschäftsführung an seinen Sohn Holger. 2010 gründet er die "Günther Raithel Stiftung - Bildungsinitiative Kahla kreativ". Dort geht es vor allem um Nachwuchsförderung von Künstlern, Designern und Keramikern, aber auch um das experimentelle Erforschen für zukunftsweisendes Porzellan.