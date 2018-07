Kind in Gartenanlage in Großsaara bei Gera angeschossen

In Großsaara bei Gera ist ein sechsjähriges Kind von einem Schuss getroffen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen am Samstagabend in einer Gartenanlage in Großsaara an Arm und Becken getroffen. Das Kind wurde zunächst ins Klinikum Gera eingeliefert, dann aber in die Uniklinik Jena verlegt. Seine Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein.