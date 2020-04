Thüringenforst hält daran fest, mit Insektengift eine neue Schwammspinner-Plage verhindern zu wollen. Sprecher Horst Sproßmann sagte, die großflächige Sprühaktion per Hubschrauber werde in drei Wochen starten. Der Landesforst erwartet einen ähnlich starken Raupenbefall wie 2019. Hinweise dafür gebe es aufgrund von Versuchen unter Laborbedingungen.

Das Insektizid Mimic soll spätestens Ende April in Gera-Liebschwitz, bei Heldburg, am Rhönberg und am Possen bei Sondershausen eingesetzt werden. Insgesamt soll eine Fläche von 190 Hektar besprüht werden. Das entspricht in etwa der Größe von 190 Fußballfeldern.