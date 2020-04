Gera | Jena Mord an Rentnerin bleibt ein Fall für die Justiz

Der Mord an einer Rentnerin in Jena-Winzerla Anfang 2019 beschäftigt weiter die Justiz. Beide Anwälte des in der vergangenen Woche verurteilten Nachbarn haben gegen das Urteil Revision eingelegt, wie eine Sprecherin des Landgerichts Gera am Donnerstag sagte.

Das Landgericht Gera muss sich offenbar weiter mit dem Fall befassen. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm