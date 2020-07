Sie ist immer ein beeindruckender Anblick: die über 800 Jahre alte Osterburg. Im frühen Mittelalter lebten dort die Vögte von Weida, Gera und Plauen. Weil dieses Gebiet von den Kaiserpfalzen aus gesehen weit im Osten lag, wird die Region zwischen Weida und Altenburg auch Ost(er)land genannt. Die Stammburg der Vögte in Weida ist deshalb die Osterburg.

Viel Geld wurde in den vergangenen Jahren in die Osterburg investiert. Der Förderverein Freunde der Osterburg engagiert sich, Künstler und auch die Stadt Weida. Mit "Türmi" ging es einen ersten Schritt in Richtung Zukunft. Das Maskottchen führt vor allem die kleinen Besucher durch die alten Gemäuer. Im Inneren des Bergfrieds wird mit einer 360-Grad-Projektion die Geschichte des Vogtlandes und der Reußen erzählt.