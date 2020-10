Nico Schneiders Blick fällt aus dem Fenster, den Hang hinunter und zur Bühne. Eigentlich hätten er und andere Musiker am Sonnabend ein Konzert geben sollen. "Aber das haben wir vor ein paar Wochen dann doch abgesagt." Mit Hygienekonzept wären nur 60 Gäste möglich, das lohne den Aufwand nicht - und eigentlich sollte sich die kleine Bühne im Bürgeler Ortsteil Beulbar wenigstens selbst tragen.

Das Am-Vieh-Theater trägt seinen Namen, weil gleich nebenan Schafe auf der Weide stehen - und das Dargebotene gelegentlich kommentieren. Die Zuschauer-Plätze finden sich wie bei einem Amphitheater in einem Halbrund angeordnet in mehreren Reihen an der Anhöhe verteilt. Mehrere Hundert Gäste haben hier an lauen Sommerabenden Platz. Die Verpflegung kommt aus dem Pizza-Ofen, vom Rost und von der Bar. Viele Gäste reisen von weit hinter den Kreisgrenzen an.

Auch Gunter Emmerlich war schon in Beulbar

Wenn dann Folkbands oder auch mal Gunter Emmerlich auftreten, sind die Reihen gut gefüllt und im Ort alle Parkplätze belegt. Fünf oder sechs solcher Abende stemmt der kleine Veranstaltungsort pro Jahr - ein großer Freundeskreis macht es möglich. Schließlich muss irgendwer Eintrittskarten abreißen oder Parkplätze anweisen, denn ein Unternehmen steht nicht hinter dem Am-Vieh-Theater. Der Veranstaltungsort ist nicht nur bei Musikfreunden im Saale-Holzland-Kreis beliebt. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Betreiber Nico Schneider übernahm die Spielstätte vor drei Jahren von Georg Zurawski, den alle nur Orje nannten. Der Theatergründer ist in diesem Jahr gestorben, hatte das Heft des Handelns aber bereits an seinen Nachfolger übergeben. An einer Holzplastik zu seinem Gedenken wird noch gearbeitet.

Am-Vieh-Theater spürt Corona-Folgen

Das Theater ist ein Liebhaber-Projekt. Leben kann der Betreiber von den Einnahmen nicht. Schneider wohnt inzwischen auch vor Ort und hat im Keller des Hauses seine Banjo-Werkstatt eingerichtet. Hier entstehen in Handarbeit die Zupfinstrumente, deren Vorfahren vor vielen Jahrhunderten bereits in Afrika gespielt wurden. "Eigentlich ist das nur ein Hobby", sagt Nico Schneider in seiner Werkstatt.

Weil er als Musiker derzeit nicht auf Konzerten und Festivals spielen kann, bleibt mehr Zeit für den Instrumentenbau - auch wenn das finanziell die Verluste der fehlenden Konzert-Saison nicht vollständig ausgleichen kann. "Es gab im Sommer zwar einige Auftritte, aber im Kalender ist noch viel Platz. Noch so eine Corona-Saison darf es nicht geben, sonst geht es ans Eingemachte." Die Banjos warten nur darauf, bald vor Publikum gespielt zu werden. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Viele Hände packen beim Sanieren mit an