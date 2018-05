Autobahn 4 wird bei Jena komplett gesperrt

Die Autobahn A4 wird am Wochenende zwischen Jena und Stadtroda unweit des Hermsdorfer Kreuzes voll gesperrt. Grund ist der Abriss einer maroden 60-Meter-Fußgängerbrücke über die Autobahn. Der hölzerne Übergang wird durch eine neue Stahl-Fachwerk-Konstruktion ersetzt, die neben der Fahrbahn bereitliegt. Vor dem Abriss: Die Fußgängerbrücke Jägerstieg über die Autobahn A4 bei Stadtroda. Bildrechte: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr beginnt die Sperrung am Sonnabendmittag: Ab 13 Uhr können keine Fahrzeuge mehr in Richtung Gera/Dresden fahren. Ab 16 Uhr werden auch alle Fahrbahnen in Richtung Erfurt/Eisenach gesperrt. Am Sonntag soll die Vollsperrung spätestens um 15 Uhr aufgehoben werden.

Umleitung via Stadtroda oder weiträumig

Autofahrer müssen während dieser Zeit eine Umleitung durch Stadtroda nutzen. In Richtung Erfurt/Eisenach wird der Verkehr an der Abfahrt Stadtroda abgeleitet und über zwei Landesstraßen bis zur Auffahr Jena-Zentrum geführt. In der Gegenrichtung Gera/Dresden müssen Autofahrer die A4 an der Abfahrt Jena-Zentrum verlassen und werden auf den beiden Landesstraßen bis zur A9-Auffahrt Hermdorf-Süd geleitet. Von dort auf können sie über das Hermsdorfer Kreuz zurück zur A4 gelangen.

Das Landesamt für Bau und Verkehr begründet die längere Umleitung für den Verkehr in Richtung Osten damit, dass so verhindert wird, dass sich der Verkehr an der Anschlussstelle Stadtroda kreuzt. Damit bei einem möglichen Rückstau des Verkehrs aus Westen nach Osten niemand im Jagdberg- und im Lobdeburgtunnel bei Jena steht, werden die Fahrstreifen an den Portalen dieser Tunnel auf einen (Jagdberg) und zwei (Lobdeburg) reduziert. Um diese Umleitungsstrecken zu entlasten, empfiehlt das Landesamt die Fahrt über die Autobahnen A38 und A71.

Neue Brücke radfahrertauglich und barrierefrei

Eine Sanierung der Fußgängerbrücke wäre nach Angaben der Straßenbehörde zu teuer. Abriss und Neubau kosten 1,5 Millionen Euro. Die neue Brücke wird barrierefrei und radfahrertauglich, weil sie Auffahrten bekommt statt Treppen wie die bisherige.