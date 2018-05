Vollsperrung der Autobahn 4 bei Jena vorzeitig beendet

Vor dem Abriss: Die Fußgängerbrücke Jägerstieg über die Autobahn A4 bei Stadtroda. Bildrechte: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Bis zur Streckenfreigabe müssen Autofahrer noch eine Umleitung durch Stadtroda nutzen. In Richtung Erfurt/Eisenach wird der Verkehr an der Abfahrt Stadtroda abgeleitet und über zwei Landesstraßen bis zur Auffahrt Jena-Zentrum geführt. In der Gegenrichtung Gera/Dresden müssen Autofahrer die A4 an der Abfahrt Jena-Zentrum verlassen und werden auf den beiden Landesstraßen bis zur A9-Auffahrt Hermsdorf-Süd geleitet. Von dort auf können sie über das Hermsdorfer Kreuz zurück zur A4 gelangen.



Das Landesamt für Bau und Verkehr begründet die längere Umleitung für den Verkehr in Richtung Osten damit, dass so verhindert wird, dass sich der Verkehr an der Anschlussstelle Stadtroda kreuzt. Damit bei einem möglichen Rückstau des Verkehrs aus Westen nach Osten niemand im Jagdberg- und im Lobdeburgtunnel bei Jena steht, werden die Fahrstreifen an den Portalen dieser Tunnel auf einen (Jagdberg) und zwei (Lobdeburg) reduziert.