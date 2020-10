Der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt in Thüringen hat zwei Mitglieder des Awo-Kreisvorstandes im Saale-Holzland-Kreis zum Rücktritt aufgefordert. Die stellvertretende Awo-Landesvorsitzende Petra Rottschalk bestätigte am Mittwoch auf Anfrage von MDR THÜRINGEN einen Bericht der „Thüringischen Landeszeitung“, wonach es sich um den Kreisvorsitzenden Klaus-Dieter Kunze und den Schatzmeister Hans-Peter Perschke handelt.

Ausgelöst wurde die Prüfung offenbar durch Hinweise an den Awo-Bundesverband. Dessen Vorstandsvorsitzender Wolfgang Stadler sagte dem MDR, ein Whistleblower habe Hinweise an den Bundesverband geschickt. Dieser habe die Informationen an den Landesverband weitergeleitet. Sollte Kreisgeschäftsführer Batz ein Gehalt in genannter Höhe erhalten, so wäre dies ein Verstoß gegen den "Governance-Kodex". Als aufsichtsberechtigte Gliederung sei der Awo-Landesverband für die Durchführung des Aufsichtsverfahrens und das Anordnen konkreter Maßnahmen zuständig.