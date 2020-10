Der Awo-Kreisverband Saale-Holzland-Kreis hat die Beschäftigungsverhältnisse zweier Vorstandsmitglieder beendet. So habe der Vorstandsvorsitzende Klaus-Dieter Kunze seit Jahren als Sicherheitsfachkraft für den Kreisverband technische Einrichtungen und Spielplätze geprüft. 3.000 Euro im Monat habe er für diese Leistung erhalten, teilte der Rechtsanwalt des Verbandes am Freitag mit.

Der Awo-Landesverband will sich damit nicht zufriedne geben. Man halte weiter an einer wirtschaftlichen Überprüfung des Kreisverbandes fest. Derzeit werden alle Verträge geprüft. In zwei Wochen will der Landesvorstand die Situation bewerten. Der Kreisverband hingegen erklärt, der Landesverband habe in all den Jahren von den Beschäftigungsverhältnissen gewusst.