Davon betroffen sind auch mehrere Firmen in einem Gewerbegebiet sowie Betriebsgelände und Wochenendhäuser in Richtung Oberndorf. Erst in der vergangenen Woche war die A4 an der gleichen Stelle knapp eine Stunde gesperrt gewesen. Dabei war eine fast 230 Kilogramm schwere US-amerikanische Sprengbombe mit zwei Zündern entschärft worden.