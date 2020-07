Saaletal Betreuerin in Feriencamp positiv auf Corona getestet

In einem Kinderferiencamp im südlichen Saaletal ist eine Betreuerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Landratamt Saale-Holzland-Kreis am Freitag mitgeteilt. Die Kinder aus dem Feriencamp, die Kontakt mit der Betreuerin hatten, wurden inzwischen von ihren Eltern abgeholt. Drei Kinder sollen aus Thüringen stammen, die anderen aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Auch in einer weiteren Ferieneinrichtung, in der sich die Betreuerin an einem Tag aufgehalten hatte, seien Kontaktpersonen ermittelt worden.