Wie das Landratsamt mitteilte, sind ab sofort bei privaten Feiern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch 15 Personen erlaubt - im Freien 25. Öffentliche Veranstaltungen werden auf 50 Personen in geschlossenen Räumen und auf 250 unter freiem Himmel beschränkt.

Auch die Maskenpflicht wird verstärkt. In einer Mitteilung heißt es: "Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht mehr nur in Geschäften, Bussen und Bahnen zu tragen, sondern in allen öffentlichen Gebäuden, auf den Fluren von Gaststätten und Hotels sowie überall da, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann."