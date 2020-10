Zum ersten Mal hat in Thüringen ein Landkreis kurzzeitig den Corona-Inzidenzwert von 100 überschritten. Im Saale-Holzland-Kreis lag er Stand Sonnabend nach Angaben des Robert Koch-Insituts bei 100,1 und damit so hoch wie sonst nirgends im Freistaat. Mittlerweile haben sich die Zahlen wieder verändert, sodass der Wert wieder unter 100 fiel. Stand Sonntagabend lag die Inzidenz in dem Kreis bei 95,2.