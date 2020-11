Die geplante Zwangsversteigerung des Jagdschlosses Hummelshain im Saale-Holzland-Kreis am Amtsgericht Jena fällt vorerst aus. Der Versteigerungstermin am Donnerstag sei wegen der Corona-Pandemie aufgehoben worden, sagte Gerichtsdirektor Roland Tröstrum am Dienstag.