Im Saale-Holzland-Kreis gibt es jetzt eine erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, ist ein Mann betroffen, der sich zuvor in Südtirol aufgehalten hatte. Er zeige bisher keine Krankheitssymptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Näheres sei noch nicht bekannt, sagte eine Sprecherin. Insgesamt stieg die Zahl der Corona-Infizierten in Thüringen damit auf sieben.