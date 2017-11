Am Mittwoch fiel der Startschuss für den Bau eines Tunnelausbildungszentrums der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule. Es wird das einzige seiner Art in ganz Deutschland sein. Es soll ab 2020 auf einem nicht mehr genutzten Gleisgelände auf dem dem Crossener Bahnhof entstehen. Die Übungsanlage soll mit einem etwa 300 Meter langen Eisenbahnübungstunnel bebaut werden. Dieser wird sogar mit spezieller Technik ausgerüstet, mit der sich Brände erzeugen lassen.

Ein Schubfahrzeug schiebt einen Waggon auf seinen Stellplatz auf dem Übungsgelände. Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Am Mittwoch lieferte ein Hilfszug der Deutschen Bahn sechs Eisenbahnreisewaggons an. In ihnen können Löschtrupps ab nächstem Jahr die Brandbekämpfung in Zügen trainieren - und sich dadurch optimal auf den Ernstfall vorbereiten. Innenstaatssekretär Udo Götze (SPD) bezifferte die Kosten für die Übungsanlage auf etwa zwei Millionen Euro.