Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Eisenberg ist eine 15-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, musste ein Post-Transporter an einer Fußgängerampel halten, weil sie "Rot" zeigte. Die mit ihrem Moped unmittelbar dahinter fahrende Jugendliche übersah das und fuhr nahezu ungebremst gegen den Transporter.

Ein Moped liegt nach einem Unfall auf der Fahrbahn. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/André März