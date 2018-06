Bad Klosterlausnitz: Toter bei schwerem Lkw-Unfall auf A9

Die Feuerwehr steht vor den kollidierten Lkw auf der A9. Bildrechte: MDR/Arne Schein

Schon wieder hat es einen Toten bei einem schweren Lkw-Unfall auf der A9 gegeben. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, sind am späten Mittwochvormittag in einer Baustelle zwischen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg drei Lkw ineinander gefahren. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Sie wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.



Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Berlin komplett gesperrt. An der Unfallstelle staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern, betroffen ist wegen der Nähe zum Hermsdorfer Kreuz auch die A4. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat es im Stau bereits Folgeunfälle gegeben.