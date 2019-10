Zum Thüringer Landeserntedankfest in Schkölen (Saale-Holzland-Kreis) hat der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer eine bessere Bezahlung der Bauern gefordert. Die Arbeit in der Landwirtschaft sei hart, sagte Kramer im ökumenischen Gottesdienst zum Auftakt des Festes. Oft erhielten die Bauern nicht den Lohn, den sie verdienten. Der Bischof sprach sich außerdem für eine Kultur des Teilens in einem so reichen Land wie Deutschland aus.