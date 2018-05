Kahla: Ermittlungen nach Explosion in Dartclub

Nach einer Explosion in einem Dartclub in Kahla ermittelt das Thüringer Landeskriminalamt. Das hat die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitgeteilt. Ein Sprecher sagte,am Samstagmorgen habe es gegen 4 Uhr an der Eingangstür des Clubs eine Explosion gegeben. Verletzt wurde jedoch niemand. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN ist ein Sprengsatz von außen in den Club geworfen worden und detoniert.

Die Eingangstür des Clubs Bildrechte: MDR/Björn Pollok

Ermittler untersuchen derzeit den Tatort und sichern Spuren. Weitere Details wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen. Der Sprecher des Innenministeriums sagte, es gebe Anhaltspunkte für eine politische Dimension der Tat, und es werde in alle Richtungen ermittelt.



Erst vor vier Wochen sorgte eine Auseinandersetzung im Bereich desselben Dartclubs in Kahla im Saale-Holzland-Kreis für Schlagzeilen. Junge Afghanen und mehrere Burschenschafter waren dabei aufeinander losgegangen. Die Dartclub-Besucher sollen die Flüchtlinge provoziert und sie zu ihrer nahegelegenen Unterkunft verfolgt haben. Vier Flüchtlinge waren offenbar verletzt und im Krankenhaus behandelt worden. Nach Angaben der Polizei gehörten zumindest Teile der Gruppe in dem Dartclub der rechten Szene in Kahla an. In dem Fall ermittelt der Staatsschutz.