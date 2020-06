Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei seit dem frühen Donnerstagmorgen in Ostthüringen nach drei Männern. Sie waren in der Nacht in einen Einkaufsmarkt in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) eingebrochen und wollten dort vermutlich einen Geldautomaten sprengen, wie die Polizei Jena mitteile.

Einer Streife war gegen 3 Uhr am Donnerstag ein verdächtiges Auto am Einkaufsmarkt aufgefallen. Das vermutliche Fluchtfahrzeug stehe noch dort, so die Beamten am Morgen. An dem hochmotorisierten Auto sind demnach Kennzeichen angebracht, die zuvor in Erfurt gestohlen wurden. Offenbar flüchteten die Männer durch einen Notausgang. Gesucht werden nun Zeugen, die die drei Verdächtigen im Raum Hermsdorf gesehen haben.