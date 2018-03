Mehr als 100 Millionen Euro werden in die Keksfabrik Kahla investiert. Am Dienstagnachmittag wird der erste Spatenstich gesetzt. Errichtet werden eine neue Produktionshalle, ein Hochlager und ein weiteres Gebäude.

Bald rollen noch mehr Softcakes in Kahla vom Band. Bildrechte: MDR/Griesson - de Beukelaer

Schon im Sommer 2019 sollen die ersten Kekse in der neuen Halle vom Band gehen. Mit den Neubauten erhöht sich nicht nur die Produktionskapazität. Das Hochregallager verdreifacht die Lagerkapazität. Ein Teil der Investitionssumme wird eingesetzt, um den Maschinenpark zu modernisieren.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wird bei dem Startschuss für das Bauprojekt dabei sein, außerdem Vertreter der Inhaberfamilie Griesson und der Geschäftsführende Gesellschafter Andreas Land.



Bereits im Jahr 1993 wurde das Werk in Kahla eröffnet. Es wurde in nur 18 Monaten fertig gestellt und gehört seitdem zu den modernsten in Europa. Derzeit arbeiten dort etwa 400 Mitarbeiter.