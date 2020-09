Nach dem Verkauf von Kahla/Thüringen Porzellan will der neue Geschäftsführer 175 der zuletzt noch etwa 200 Mitarbeiter übernehmen. Daniel Jeschonowski kündigte an, konsequent die "Made in Germany"-Strategie fortzusetzen. Er baue auch weiterhin auf die Geschäftsbereiche Haushalt, Hotellerie und Gastronomie, Werbemittel und Auftragsfertigung, hieß es in einer Mitteilung.

Die Kahla-Jubiläumstaler aus Porzellan. Die Tradition soll in Kahla weitergeführt werden. Bildrechte: dpa