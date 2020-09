Diese Erfolge will Jeschonowski mitnehmen: "Aber wir müssen das Feuer wieder entfachen", sagt er. Man müsse mit der Geschichte des Unternehmens arbeiten, die Produktion in Deutschland betonen, die Marke stärken. "Denn wir haben zeitgemäße Produkte in hoher Qualität." Man stehe jedoch im Wettbewerb - auch mit Ikea. Künftig werde man daher häufiger im hochwertigen Einzelhandel vor allem in Städten verstärkt präsent sein. "Nicht so sehr Hamburg oder München, aber Ulm, Augsburg oder Essen." Eigene Geschäfte strebe man nicht an. "Die Kunden erwarten ohnehin, dass sie in Läden eine Auswahl haben." Er werde in den kommenden Monaten nicht nur Prozesse hinterfragen, sondern auch schauen, ob das Sortiment Ergänzungen benötige. Zudem müsse die Firma in der Lage sein, kurzfristig zu liefern. Gerade für Kunden aus der Gastronomie sei das überaus wichtig.