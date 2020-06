Auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt ist am Montagvormittag ein Kleintransporter ungebremst in einen Schilderwagen gerast. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war der Fahrer trotz Warnschildern an der Baustelle zwischen Stadtroda und Jena-Zentrum nicht rechtzeitig auf die mittlere Fahrspur gewechselt.