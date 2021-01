Die Thüringer Landessternwarte in Tautenburg (Saale-Holzland-Kreis) verzeichnet einen Rekord bei Asteroiden-Beobachtungen. Nach Angaben der Sternwarte konnten im vergangenen Jahr mehr als 8.000 Asteroiden-Positionen bestimmt werden. Das sei wegen des guten Wetters mit dem Alfred-Jensch-Teleskop - ein Zwei-Meter-Spiegelteleskop - möglich gewesen. Unter den Europäische Observatorien, die sich am Asteroidenprogramm Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) beteiligen, war das die höchste Zahl an Messungen.