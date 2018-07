Leiche auf Feldweg nahe A9 im Saale-Holzland-Kreis gefunden

Nahe Rudelsdorf im Saale-Holz-Kreis ist eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Spaziergänger die tote Person am Donnerstagmorgen unweit der Autobahn A9. Die Leiche habe im Graben eines Feldwegs gelegen, sei stellenweise mit Erde bedeckt gewesen und habe vermutlich schon länger an der Stelle gelegen. Wegen der Kleidung gehen die Ermittler von einer Frau aus. Die tote Person wurde noch am Donnerstag für eine Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht. Die Kripo Jena und das Landeskriminalamt ermitteln. Am Fundort war am Freitag auch die Tatortgruppe des LKA im Einsatz. Ermittler haben Zelte aufgebaut und suchen in Einweganzügen nach Spuren.

Ermittler bei der Untersuchung des Fundorts der Leiche nahe Rudelsdorf im Saale-Holzland-Kreis. Bildrechte: MDR / Arne Schein