Wegen des Verdachts auf mehrfachen schweren sexuellen Missbrauch hat die Kriminalpolizei im Saale-Holzland-Kreis einen 68 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll sich an einem siebenjährigen Mädchen vergangen haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann schon am vergangenen Donnerstag festgenommen. Die Mutter des Kindes lebte demnach in einer Wohngemeinschaft mit dem Verdächtigen. Den genauen Ort im Saale-Holzland-Kreis wollte die Polizei nicht nennen. Immer wenn das Kind bei seiner Mutter war, soll es zu den Übergriffen gekommen sein.