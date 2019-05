Die Stadt Eisenberg will auch künftig die Bezeichnung "Mohrenfest" für ihr Stadtfest verwenden. Wie Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) MDR THÜRINGEN sagte, habe der Begriff aus der Stadtgeschichte heraus eine positive Bedeutung. Kieslich reagiert damit auf einen offenen Brief der "Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland". Sie fordert, dass sich Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) kritisch mit seiner Geschichte auseinandersetzt. "Mohr" ist eine veraltete Bezeichnung für alle Menschen dunkler Hautfarbe und wird als diskriminierend empfunden.

Der "Mohrenbrunnen" in Eisenberg aus dem Jahr 1727. Bildrechte: imago images / Werner Otto Der "Eisenberger Mohr" ist Bestandteil des Eisenberger Stadtwappens. Das geht zurück auf eine Sage aus dem Mittelalter: Ein von einem Herzog von Kreuzzügen mitgebrachter "Mohr" wurde des Diebstahls einer Kette der Gemahlin des Herzogs bezichtigt und sollte enthauptet werden.



Kurz vor seiner Hinrichtung fand die Gräfin das vermeintliche Diebesgut in ihrer Bibel wieder und schickte noch rechtzeitig einen Boten zum Richtplatz, so dass der unschuldige "Mohr" verschont wurde. Zur Wiederherstellung seiner Ehre sollte von nun an sein Kopf mit den verbundenen Augen das Stadtwappen zieren.

Im Jahr 1727 wurde zudem auf einem Brunnensockel eine Statue des "Mohren", der als Wahrzeichen der Stadt gilt, hinter dem Rathaus errichtet.



Am Wochenende will die Stadt ihr jährliches "Mohrenfest" feiern, bei dem auch die Sage vom "Eisenberger Mohr" als Theaterstück aufgeführt werden soll. Kieslich signalisierte aber Gesprächsbereitschaft mit der "Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland".