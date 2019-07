Kommt es zur Sperrung, sind Staus auf der A4 bei Hermsdorf möglich (Archivfoto). Bildrechte: IMAGO

Ordnungsamtschef Stephan Sachse sagte MDR THÜRINGEN, wegen der Gefahrensituation handle es sich nicht um ein förmliches Verfahren. Man habe die Behörden direkt nach dem Bombenfund informiert. Am Vormittag rücken laut Sachse die Munitionsexperten an. Polizei und Feuerwehr sichern die Arbeiten ab. Während des Einsatzes müssen mehrere Firmen in einem Gewerbegebiet die Arbeit einstellen, weil sie im 1.000-Meter-Sicherheitsbereich liegen. Die Bombe mit zwei Zündern stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie kann laut Sachse nicht abtransportiert werden. Falls die Entschärfung nicht gelingt, wird die Bombe gesprengt. Dann könnte die Sperrung mehrere Stunden dauern.