Als die Verhandlungen bei der geprobten Geiselnahme in Eisenberg scheiterten, rückte das SEK vor. Prüfer in Warnwesten bewerteten den Einsatz.

Als die Verhandlungen bei der geprobten Geiselnahme in Eisenberg scheiterten, rückte das SEK vor. Prüfer in Warnwesten bewerteten den Einsatz.

Als die Verhandlungen bei der geprobten Geiselnahme in Eisenberg scheiterten, rückte das SEK vor. Prüfer in Warnwesten bewerteten den Einsatz. Bildrechte: MDR/Polizei

Eisenberg Geiselnahme: Polizei rückt mit Großaufgebot zur Übung an

Hauptinhalt

In Thüringen haben am Dienstag rund 200 Polizisten für den Ernstfall geprobt. Das Szenario: eine Geiselnahme in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis. Die Täter wollten den Familiennachzug erzwingen. Es folgte ein stundenlanger Großeinsatz.