Ein halbes Jahr waren Antje Schneider und Carsten Waldbauer Dauergäste in den Waldkliniken in Eisenberg. Als "Knochenmühle" sind diese seit 70 Jahren bekannt. Inzwischen kommen die Patienten aus ganz Deutschland. Knapp 600 Mitarbeiter versorgen in Eisenberg täglich rund 200 Patienten; die meisten davon im Deutschen Zentrum für Orthopädie. Behutsam begleitet die Kamera Patienten, zeigt den Klinikalltag hinter den Kulissen und klärt auf, warum Milchreis der Renner bei Mitarbeitern und Patienten ist. Am Montagabend gibt es für die Hauptdarsteller der Doku-Soap bereits eine Vorpremiere. Die Klinikmitarbeiter haben ihr Haus dabei ganz neu entdeckt.