Bad Klosterlausnitz Privatkliniken fordern schnellere Anerkennung ausländischer Ärzte

Dafür seien mehr als 1.600 Unterschriften gesammelt worden, teilte Verbands-Geschäftsführerin Lydia Pasemann am Montag MDR THÜRINGEN mit. Die entsprechende Petition werde bei der nächsten Sitzung des Landtags am Mittwoch an Parlamentspräsidentin Birgit Keller übergeben.

In Thüringen werden mehr Ärzte gebraucht, so der Verband.

Der Verband der Privatkliniken mit Sitz in Bad Klosterlausnitz vertritt 22 privat geführte Krankenhäuser und Reha-Kliniken. Nach ihrer Analyse kann in Thüringen der Bedarf an Ärzten ohne Fachleute aus Nicht-EU-Ländern nicht mehr abgesichert werden. Noch aber wanderten ausländische Bewerber oft in andere Bundesländer ab, weil ihre beruflichen Abschlüsse dort schneller anerkannt würden. Deshalb müsse die Politik jetzt darauf drängen, die Verfahren im Thüringer Landesverwaltungsamt effizienter zu gestalten.