Die Zivilkammer des Landgericht Geras hat am Donnerstag sein Urteil zu Schloss Hummelshain gefällt. Demnach gehört Schloss im Saale-Holzland-Kreis zur Insolvenzmasse der Alphasat Communication GmbH, einer früheren Firma des Schlosseigners. Mit dem Schritt des Gerichtes kann der Insolvenzverwalter entscheiden, wie es mit dem stark sanierungsbedürftigen Schloss weitergeht.

Der Insolvenzverwalter der Alphasat hatte im Dezember 2014 beim Landgericht Gera beantragt, das Denkmal zurückzuführen. Sein Vorwurf: Der Eigentümer habe das Schloss im Jahr 2008 an eine eigens gegründete und von ihm geführte Firma verkauft, um die Immobilie den Gläubigern zu entziehen. Die Pleite der Alphasat habe sich damals schon abgezeichnet. Das Schloss sei zudem deutlich unter Wert weitergereicht worden.

Schloss Hummelshain gehört zu den national bedeutsamen Denkmalen. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Ein vom Landgericht Gera in Auftrag gegebenes Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass der Wert von Schloss Hummelshain 2008 bei rund eineinhalb Millionen Euro lag. Bei der Weitergabe des Schlosses an die neue Firma wurde als Kaufsumme ein Betrag von lediglich 310.000 Euro beurkundet. Die Richter kamen deshalb zu dem Schluss, dass die Gläubiger durch die Weitergabe des Schlosses umittelbar benachteiligt wurden. Außerdem sei das Schloss auch vorsätzlich an eine eigens gegründete Firma weitergegeben worden, weil die Insolvenz befürchtet worden sei.



Die Entscheidung der Kammer ist noch nicht rechtskräftigt, eine Berufung ist möglich beim Oberlandesgericht. Wenn der Insolvenzverwalter der Alphasat schon jetzt über das Schloss verfügen wollte, müsste er eine Sicherheitsleistung von 1,5 Millionen Euro hinterlegen.