Am Verwaltungsgericht Gera wird am Mittwoch die Klage der Schweinezucht Gut Thiemendorf im Saale-Holzland-Kreis gegen Tierschutzauflagen der zuständigen Veterinärbehörde verhandelt. Tierärzte hatten nach Angaben des Gerichts ein Zwangsgeld erlassen, weil sie unter anderem zu wenig Platz für die Tiere und Verstöße bei der Unterbringung kranker Tiere moniert hatten. In der Vergangenheit war das Unternehmen wegen des Verdachts auf Tierschutzverstöße mehrfach durchsucht worden.