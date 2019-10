Ein 47-jähriger Gemeindearbeiter hat sich am Dienstag in Sulza bei Jena schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann versucht, Maulwurfshügel mit Böllern zu beseitigen. Demnach steckte er die angezündeten Böller in die Maulwurfshügel und stellte sich mit dem Fuß darauf. Bei der Detonation wurde er schwer an Fuß und Auge verletzt, so die Polizei. Das Schicksal der Maulwürfe ist unklar.

Der Gemeindearbeiter hat sich bei der ungewöhnlichen Maulwurfsjagd schwer verletzt. Wie der Maulwurf die Böllerexplosion überstanden hat, ist unklar. Bildrechte: dpa