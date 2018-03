"Monika" ist kein Leichtgewicht: In ihrem Körper stecken 726 Kilogramm Sprengstoff. Zusammen mit dem Metallmantel drum herum gehört "Monika" für die Munitionsexperten im Landesforst bei Bad Klosterlausnitz zu den schweren Brocken.



Gefunden haben sie die Bombenmine 60 Zentimeter tief in der Erde. Aber es blieb nicht bei diesem einen Sprengkörper an dieser Stelle. Genau unter dem ersten Fund entdeckten die Kampfmittelberäumer in einer Tiefe bis zu 1,50 Metern noch zwei weitere "Monika"-Bombenminen.