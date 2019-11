Von Anfang an ist das Ehepaar Lindner bei den gemeinsamen Singestunden dabei. Sie schätzen Olaf als liebenswerten Mensch mit freundlichem Wesen und viel Herz. "Da kann man Kraft schöpfen." Und: "Er hat es ehrlich verdient, 'Thüringer des Monats' geworden zu sein, denn was er tut, macht er, als wäre es normal und selbstverständlich - das zeichnet ihn aus." Olaf Hoyer erzählt, dass er schon im Rahmen seiner Ausbildung zum Krankenpfleger in dem Heim ein Praktikum gemacht hat. Seitdem hat er eine enge Bindung zu dem Haus und war schon immer fasziniert von der Arbeit der Mitarbeiterinnen hier. Die Singestunden im Seniorenheim hat er mit seinem Schichtplan im Krankenhaus abgestimmt und zum Teil sogar vor seinen Spätdienst gelegt. "Das war dann ein langer Tag", sagt Olaf Hoyer.

"Wir singen hier nicht professionell", sagt der ehrenamtliche Chorleiter mit der hohen Tenorstimme. "Ich summe die Lieder an und die Leute stimmen dann ein in der Stimmlage wie sie können." Und die betagten Sängerinnen und Sänger haben immer Wünsche frei, was das Repertoire betrifft. So zum Beispiel auch am Anfang, als Olaf Hoyer ihnen die Aufgabe gestellt hat, bis zur nächsten Singestunde ihre Lieblingslieder zu benennen. Er hat die Texte herausgesucht und für jeden in extra großer Schrift ausgedruckt. Drei Mappen mit Volksliedern sind so entstanden, von "Im Frühtau zu Berge" über "Wenn alle Brünnlein fließen" und "Kein schöner Land" bis hin zu "An der Saale hellem Strande". Außerdem gibt's eine volle Mappe mit Weihnachtsliedern.