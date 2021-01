Saale-Holzland-Kreis Tunneldurchschlag beim Bau der Ortsumgehung von Rothenstein

An diesem Dreikönigstag 2021 stapft Beate Weber in der anbrechenden Abenddämmerung durch den aufgetauten matschigen Boden hin zum nördlichen Tunnelportal. Sie ruft ein paar Bauleuten Neujahrswünsche zu. Und sie kann ihre Ungeduld kaum verbergen. Wird alles klar gehen? Gelingt der Tunneldurchschlag ohne irgendwelche Schwierigkeiten?

Bei Rothenstein aber musste nach relativ kurzer Zeit das ganze Baukonzept noch einmal neu gemacht werden. Denn schon nach den ersten Sprengungen für die Röhre wurde klar: Wenn man den Felsen angeht, dann ist das Gestein noch sehr hart. Aber beim Vortrieb des Tunnels bleiben kaum größere Steinbrocken übrig. "Wenn es dann daliegt, dann ist es wie Ostseesand", sagte Stephan Saalfeld vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr schon vor Monate in einem Interview mit MDR THÜRINGEN. Und so musste umgeplant werden, mussten Zeitpläne gehörig getreckt werden.

Draußen, vor den Tunnelportalen ist es längst dunkel geworden. Drinnen, im Licht der Bau-Scheinwerfer, warten Tunnelpatin Beate Weber, Projekt-Chef Stephan Saalfeld und eine Truppe von Bauleuten aus Deutschland, Österreich, Polen und der Slowakei auf den entscheidenden Moment. Es dröhnt hinter der Felswand in der Tunnelröhre. Dort schabt etwas am Gestein. Dann macht sich eine Staubwolke breit. Und ein erster Scheinwerferstrahl von der anderen Seite der Felswand schimmert herüber. Das kleine Loch im Fels - es ist das Licht am Horizont, wie man so sagt.