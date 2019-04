Zu einem schweren Verkehrsunfall mit 17 Fahrzeugen ist es am Montagnachmittag auf der Autobahn 4 Richtung Dresden zwischen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei sind zwei Personen noch immer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Eine Frau, die bislang noch nicht geborgen werden konnte, verstarb noch am Unfallort. Heißer Teer in Verbindung mit Regen habe eine Dampfwolke produziert, die die Sicht so behindert habe, dass einzelne Autofahrer in Panik gerieten und stark abbremsten. So das bisherige Unfallszenario.

Warndreieck nach einem Unfall (Symbolbild). Bildrechte: imago/Sabine Gudath